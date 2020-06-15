- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. نهاية كوبرا أمام منزل مواطن بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد الصور.. نهاية كوبرا أمام منزل مواطن بأحد رفيدة
يكثر خروج الثعابين والزواحف السامة خلال الصيف
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة
تمكن مواطن شرق محافظة أحد رفيدة، من قتل ثعبان من نوع الكوبرا بعد مهاجمته له ومحاولته دخول منزله ليتمكن من القضاء عليه.
وخلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة هذه الأيام، يتزايد خروج الزواحف كالثعابين السامة وغيرها لاسيما وقت الظهيرة بسبب عدم تحملها حرارة الأجواء مما يدفعها للخروج من جحورها بحثاً عن الماء.
ويكثر خروج الثعابين في المناطق الجبلية والأودية والشعاب، ويجب أخذ الحيطة والحذر خلال أيام الصيف وخصوصاً بالنسبة للمتنزهين الذين يفضلون التنزه بالقرب من الأودية والجبال لما في ذلك من خطر على سلامتهم من هذه الزواحف السامة والقاتلة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الصور.. نهاية كوبرا أمام منزل مواطن بأحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.