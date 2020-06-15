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شاهد الصور.. نهاية كوبرا أمام منزل مواطن بأحد رفيدة

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2020-06-15

شاهد الصور.. نهاية كوبرا أمام منزل مواطن بأحد رفيدة

يكثر خروج الثعابين والزواحف السامة خلال الصيف

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أحدرفيدة

تمكن مواطن شرق محافظة أحد رفيدة، من قتل ثعبان من نوع الكوبرا بعد مهاجمته له ومحاولته دخول منزله ليتمكن من القضاء عليه.

وخلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة هذه الأيام، يتزايد خروج الزواحف كالثعابين السامة وغيرها لاسيما وقت الظهيرة بسبب عدم تحملها حرارة الأجواء مما يدفعها للخروج من جحورها بحثاً عن الماء.

ويكثر خروج الثعابين في المناطق الجبلية والأودية والشعاب، ويجب أخذ الحيطة والحذر خلال أيام الصيف وخصوصاً بالنسبة للمتنزهين الذين يفضلون التنزه بالقرب من الأودية والجبال لما في ذلك من خطر على سلامتهم من هذه الزواحف السامة والقاتلة.

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