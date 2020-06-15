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أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح؛ بحسب ما أفاد به فريقه الطبي في بيان اليوم.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: إن "العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".
وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".الملك محمد السادس
ملك المغرب يُجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-15
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح؛ بحسب ما أفاد به فريقه الطبي في بيان اليوم.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: إن "العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".
وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
08:15 AM
في مصحة القصر الملكي بالرباط
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح؛ بحسب ما أفاد به فريقه الطبي في بيان اليوم.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: إن "العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأذيني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".
وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".
، ملك المغرب يُجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح ،
المصدر : الخليج 365
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