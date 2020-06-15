محمد بن مسعود - الدمام - أزالت ٧٥٣,٩٧٣ متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونفّذت أعمال الكنس أعلنت أمانة منطقة الرياض قيامها برفع أكثر من مليون ونصف المليون طن من النفايات خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على نظافة مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض: رفع ١,٦٢٣,٧٧٩ طنًا من النفايات، وإزالة ٧٥٣,٩٧٣ مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وتنفيذ أعمال كنس آلي للطرقات بمساحة ١,٠٤٠,٥٩٦ كيلو مترًا، خلال الأشهر الـ٥ الماضية. أمانة الرياض الرياض أمانة الرياض الرياض 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:55 AM Advertisements أزالت ٧٥٣,٩٧٣ متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ونفّذت أعمال الكنس خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات أعلنت أمانة منطقة الرياض قيامها برفع أكثر من مليون ونصف المليون طن من النفايات خلال الأشهر الخمسة الماضية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على نظافة مدينتنا.. #أمانة_منطقة_الرياض: رفع ١,٦٢٣,٧٧٩ طنًا من النفايات، وإزالة ٧٥٣,٩٧٣ مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وتنفيذ أعمال كنس آلي للطرقات بمساحة ١,٠٤٠,٥٩٦ كيلو مترًا، خلال الأشهر الـ٥ الماضية. الكلمات المفتاحية ، خلال 5 شهور.. أمانة الرياض ترفع أكثر من مليون ونصف طن نفايات ،

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