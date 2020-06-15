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تكرر قيام المواطنين بتهيئة الطرقات على حسابهم وحتى أعمال السفلتة، ورصدت "الخليج 365" العديد من تلك المبادرات المولودة من رحم تأخير الاستجابة البلدية للمطالبات.
وللمرة الثانية في أسبوع واحد، تكررت المبادرة؛ حيث تَكَبّد مواطنون في الداير كلفة تهيئة طريق منزلهم الواقع في حي الموتد، وسط مطالبات متكررة بحل تلك المعاناة، وسبقتها قبل أيام جبال منجد بهروب.
وبعدما تداولت مواقع التواصل الفيديو في داير جازان، وجّه محافظ الداير نايف بن لبدة، الجهات المعنية بمباشرة حالة مواطن ظهر في مقطع فيديو ذكر فيه أنه يصلح طريق ذوي شهيد على حسابه الخاص، وأمر بإصلاح الطريق وتقديم كل العناية لأسرة الشهيد.
ووجّه محافظ الداير مكتب خدمات ذوي الشهداء بالمحافظة، بمتابعة متطلبات الأسرة والرفع له بشكل مباشر وعاجل، لمتابعته مع الجهات المعنية بالنيابة عن الأسرة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، بالحرص الشديد على متابعة أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم.محافظة الداير جازان
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:27 AM
سبقتها جبال منجد في هروب.. و"بن لبده" يوجّه بإصلاح طريق لأسرة شهيد
تكرر قيام المواطنين بتهيئة الطرقات على حسابهم وحتى أعمال السفلتة، ورصدت "الخليج 365" العديد من تلك المبادرات المولودة من رحم تأخير الاستجابة البلدية للمطالبات.
وللمرة الثانية في أسبوع واحد، تكررت المبادرة؛ حيث تَكَبّد مواطنون في الداير كلفة تهيئة طريق منزلهم الواقع في حي الموتد، وسط مطالبات متكررة بحل تلك المعاناة، وسبقتها قبل أيام جبال منجد بهروب.
وبعدما تداولت مواقع التواصل الفيديو في داير جازان، وجّه محافظ الداير نايف بن لبدة، الجهات المعنية بمباشرة حالة مواطن ظهر في مقطع فيديو ذكر فيه أنه يصلح طريق ذوي شهيد على حسابه الخاص، وأمر بإصلاح الطريق وتقديم كل العناية لأسرة الشهيد.
ووجّه محافظ الداير مكتب خدمات ذوي الشهداء بالمحافظة، بمتابعة متطلبات الأسرة والرفع له بشكل مباشر وعاجل، لمتابعته مع الجهات المعنية بالنيابة عن الأسرة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، بالحرص الشديد على متابعة أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم.
، للمرة الثانية في أسبوع.. مواطنون يهيئون الطرق على حسابهم الخاص بالداير ،
المصدر : الخليج 365
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