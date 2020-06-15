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الصين: 49 إصابة جديدة بكورونا منها 36 حالة في العاصمة

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محمد بن مسعود - الدمام - 10 حالات قادمة من الخارج

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس .

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غربي البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.

وتعد شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 % من الفواكه والخضراوات الطازجة في العاصمة.

كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم.الصين فيروس كورونا الجديد

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:24 AM

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10 حالات قادمة من الخارج

الصين: 49 إصابة جديدة بكورونا منها 36 حالة في العاصمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غربي البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق للبيع بالجملة في شينفادي.

وتعد شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 % من الفواكه والخضراوات الطازجة في العاصمة.

كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج اليوم.

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، الصين: 49 إصابة جديدة بكورونا منها 36 حالة في العاصمة ،
المصدر : الخليج 365

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