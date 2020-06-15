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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم الأحد؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.المكسيك فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 08:20 AM
ليصل إجمالي الإصابات إلى 147 ألفاً والوفيات 17141المكسيك: تسجيل 269 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة يوم الأحد؛ ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.
، المكسيك: تسجيل 269 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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