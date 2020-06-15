بالصور.. «المورقي» يتفقد مستشفى المهد ويُثمِّن التطوير المستمر

تفقد محافظ المهد مبارك المورقي، مستشفى المهد العام، بجولة شملت عيادة «تطمن» وقسم المختبر الرئيس، الذي اطلع على تجهيزاته بعد تأهيله وتوفير الأجهزة المخبرية لكافة أنواع التحاليل المقرر اجراؤها بالمستشفى بدلاً من التحويل لمستشفيات المدينة.

وكان في استقبال المحافظ، المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد، عبدالرحمن المطيري، فيما شملت أجهزة المختبر جهاز (دايمنشن) المخصص لتحليل كيمياء الدم ويستقبل 440 عينة في الساعة، بالإضافة لجهاز جديد لتحليل غازات الدم من نوع GEM.

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كما زار المحافظ عيادة تطمن واطلع على ما تحتويه من أجهزة وكوادر، ونوه بالدعم الكبير للقطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ودعم وحرص ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه، للخدمات الصحية بالمدينة المنورة ومحافظاتها وتحديدًا محافظة المهد.

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