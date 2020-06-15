الصحة تجدد تذكير «حاملي أعراض كورونا» باستخدام الإذن الطبي الطارئ أثناء منع التجول

بدون الحصول على موعد مسبق من العيادات

جدَّدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التأكيد على أهمية استخدام «إذن طبي طارئ» أثناء فترة منع التجول، وذلك لمن لديه أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا مثل «ارتفاع الحرارة والأعراض التنفسية»، يجب التوجه مباشرة إلى أقرب عيادة من عيادات «تطمن» بدون موعد مسبق، ويمكن استخدام «إذن طبي طارئ» من تطبيق توكلنا أثناء فترة منع التجول، مشيرة إلى إمكانية التعرف على تفاصيل «عيادات تطمن» عبر الرابط: اضغط هنـا Advertisements اقرأ أيضًا: متحدث الصحة يكشف أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة بمناطق المملكة

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