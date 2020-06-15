تشمل الصداع والحمى
حثت وزارة السياحة، نزلاء الفنادق بالإبلاغ عن حالتهم الصحية حال ظهور أي أعراض تنفسية لديهم.
وقالت الوزارة، إن الأعراض التنفسية، تشمل السعال والحمى والعطس والصداع، والتهاب الأنف، ويجب على جميع نزلاء الفنادق إبلاغ موظفيها بشكل فوري عن تلك الأعراض في حالة ظهورها.
وكانت وزارة الصحة، كشفت أمس الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172، ما يرفع الإجمالي إلى 84720.
اقرأ أيضًا:
بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. وانخفاض الحالات الحرجة إلى ـ12 خلال الـ24 ساعة الأخيرة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة تحث نزلاء الفنادق بالإبلاغ عن حالتهم الصحية عند ظهور أعراض تنفسية لديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.