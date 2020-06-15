وزارة السياحة تحث نزلاء الفنادق بالإبلاغ عن حالتهم الصحية عند ظهور أعراض تنفسية لديهم

حثت وزارة السياحة، نزلاء الفنادق بالإبلاغ عن حالتهم الصحية حال ظهور أي أعراض تنفسية لديهم.

وقالت الوزارة، إن الأعراض التنفسية، تشمل السعال والحمى والعطس والصداع، والتهاب الأنف، ويجب على جميع نزلاء الفنادق إبلاغ موظفيها بشكل فوري عن تلك الأعراض في حالة ظهورها.

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وكانت وزارة الصحة، كشفت أمس الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172، ما يرفع الإجمالي إلى 84720.

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