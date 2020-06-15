شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صالح الفوزان: السكوت عن أخطاء الدعاة ليس من الستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعاد نشطاء موقع " تويتر " تداول مقطع فيديو للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
ورد الفوزان خلال المقطع على سؤال، حول ما إذا كان السكوت عن أخطاء بعض الكتاب أو الدعاة التي تنشر في وسائل الإعلام من الستر على المسلمين أم لا ؟.
وقال الفوزان: " لا ليس من الستر، هم لم يستروا أنفسهم ولو تُرِكوا لظن الناس أن كلامهم صحيح، ومن عنده مقدرة على الرد يجب عليه أن يرد لإبطال كلامهم " .
وشدد الفوزان على عدم ترك مواقع التواصل الاجتماعي لأهل الشر والضلال، قائلا: " ضايقوهم فيها واقلبوا الحق على الباطل " .
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