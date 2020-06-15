بالفيديو..ردة فعل مواطن تجاه شخص مريض سقط بالشارع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل مواطن تجاه شخص مريض سقط في الشارع. وثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل مواطن تجاه شخص مريض سقط في الشارع. وأظهر المقطع تصرف المواطن الإنساني، إذ سارع بطلب الإسعاف، وظل بجانبه حتى وصول سيارة الإسعاف. وأشاد متداولو المقطع بتصرف المواطن، في الوقت الذي أصبح يخشى فيه الناس التعامل عن قرب مع بعضهم البعض بسبب فيروس كورونا.

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