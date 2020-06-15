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شكرا لمتابعة خبر عن صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي وافق أمس الأحد 14 يونيو، نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- وهو يتبرع بدمه.
وتعود صورة الملك سلمان إلى عام 1977م، حي شارك حينها في إحدى المبادرات الإنسانية للتبرع بالدم.
وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أنه يمكن التبرع بحجز موعد من خلال تطبيق " موعد " ومن ثم اختيار أقرب منشأة طبية.
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