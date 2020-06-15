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صورة لخادم الحرمين يتبرع بالدم قبل 43 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي وافق أمس الأحد 14 يونيو، نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- وهو يتبرع بدمه.

وتعود صورة الملك سلمان إلى عام 1977م، حي شارك حينها في إحدى المبادرات الإنسانية للتبرع بالدم.

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وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أنه يمكن التبرع بحجز موعد من خلال تطبيق " موعد " ومن ثم اختيار أقرب منشأة طبية.

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