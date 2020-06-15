شكرا لمتابعة خبر عن " الشورى " يحسم الجدل بشأن سلم رواتب موظفي القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يستعد أعضاء مجلس الشورى للتصويت على توصية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة.

وأعلن عضو الشورى فهد بن جمعة عن تمسكه بتوصيته التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص، مما سيحفز المواطنين على العمل في هذا القطاع.

وقال " ابن جمعة " عبر حسابه الخاص على موقع تويتر: " الاثنين موعد التصويت على توصيتي: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سُلَّم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتكلفة المعيشة. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلاً ".