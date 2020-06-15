شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقيم يوجه رسالة للمملكة تحت الشمس الحارقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حرص مقيم في المملكة على توجيه رسالة شكر إلى المملكة من خلال الوقوف في السمي ورفع لوحة مكتوب عليها كلمات الشكر للقيادة والشعب.

ووثق مواطن المقيم وهو يقف تحت الشمس، وقال المواطن له: "احنا نشكركم واحنا إخوان ومسلمين ووقفتك هذي في عز الشمس وتقدم شكرك، جزاك الله خير".

وكانت اللافته مكتوب عليها: شكرا للمملكة ملكا وحكومة وشعبا تعاملتم معنا بطيب أصلكم وقت الشدة.. بارك الله فيكم.