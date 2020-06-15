شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مقيم يوجه رسالة للمملكة تحت الشمس الحارقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):حرص مقيم في المملكة على توجيه رسالة شكر إلى المملكة من خلال الوقوف في السمي ورفع لوحة مكتوب عليها كلمات الشكر للقيادة والشعب.
ووثق مواطن المقيم وهو يقف تحت الشمس، وقال المواطن له: "احنا نشكركم واحنا إخوان ومسلمين ووقفتك هذي في عز الشمس وتقدم شكرك، جزاك الله خير".
وكانت اللافته مكتوب عليها: شكرا للمملكة ملكا وحكومة وشعبا تعاملتم معنا بطيب أصلكم وقت الشدة.. بارك الله فيكم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مقيم يوجه رسالة للمملكة تحت الشمس الحارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.