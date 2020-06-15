شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان " مغدور الحرجة " الذي قتله طباخه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة تشييع جثمان الراحل مسفر ناصر وقيان السنحاني، الذي قُتل غدرًا على يد وافد يمني منذ ٦ أيام.

وتبين أن الجثمان شيع عصر اليوم الأحد في مسقط رأسه بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير، وسط حضور عدد من أقاربه.

وكان نجل الراحل كشف أن الجاني أحضر شخصاً آخر للعمل مع طباخاً في منزل والده، الذي أثار لديه الريبة، فدفع أجرته وطلب منه الرحيل.

وقال: في اليوم التالي خرج الراحل إلى الحرجة ولم يعد، حيث تبين أن القاتل وصديقه استوقفاه وقتلاه داخل سيارته بدافع السرقة.