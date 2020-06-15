شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحسم الأمر حول علاقة الصغط بحالات كورونا الحرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حسم استشاري أمراض القلب، خالد النمر، المعلومات التي تشير إلى أن مرضى الضغط تكون إصابتهم بكورونا أكثر تدهورًا.
وقال "النمر" : "دكتور ارجوك جاوب هل مريض الضغط صغير السن في بداية الثلاثينات ويتناول كنكور ، يمكن شفاءه من كورونا ، او كل مرضى الضغط تكون حالاتهم حرجه؟".
وأضاف: "ج: بل يمكن شفاؤه اذا أُصيبَ وبنسبة عالية....وماهو صحيح ان كل مرضى الضغط لازم تكون حالاتهم حرجة".
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