شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحسم الأمر حول علاقة الصغط بحالات كورونا الحرجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم استشاري أمراض القلب، خالد النمر، المعلومات التي تشير إلى أن مرضى الضغط تكون إصابتهم بكورونا أكثر تدهورًا.

وقال "النمر" : "دكتور ارجوك جاوب هل مريض الضغط صغير السن في بداية الثلاثينات ويتناول كنكور ، يمكن شفاءه من كورونا ، او كل مرضى الضغط تكون حالاتهم حرجه؟".

وأضاف: "ج: بل يمكن شفاؤه اذا أُصيبَ وبنسبة عالية....وماهو صحيح ان كل مرضى الضغط لازم تكون حالاتهم حرجة".