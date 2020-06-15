شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم ربط الرحم لمنع الحمل بسبب مشاكل صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر أستاذ الفقه المقارن حكم ربط الرحم لمنع الحمل بسبب مشاكل صحية. أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر أستاذ الفقه المقارن حكم ربط الرحم لمنع الحمل بسبب مشاكل صحية. وقال السبر خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" إذا كان لضرورة مؤقتة أو لحاجتها الماسة فهذا جائز شرعا "، مضيفا:" قطع النسل وهذا ما يسمي بالتعقيم الحراجي باتفاق العلماء محرم ". وأوضح السبر أن منع الحمل الدائم محرم قيده بألا يكون دائما بسبب ظروف المرأة الصحية "، مردفا:" لا يجب متع الحمل للفقر فالله يأتي بالرزق ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «السبر» يوضح حكم ربط الرحم لمنع الحمل بسبب مشاكل صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.