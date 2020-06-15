شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: تصريح «طبي طارئ» غير مخصص للذهاب إلى الصيدليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبه تطبيق "توكّلنا" إلى أن تصريح "طبي طارئ" مخصص فقط للذهاب من المنزل إلى المنشأة الطبية (مثل المستشفى) في الحالات الطبية الطارئة. نبه تطبيق "توكّلنا" إلى أن تصريح "طبي طارئ" مخصص فقط للذهاب من المنزل إلى المنشأة الطبية (مثل المستشفى) في الحالات الطبية الطارئة. وأضاف أنه غير مخصص للذهاب للصيدليات، إذ أنه عند الحاجة للذهاب من المنزل للصيدلية، يتم استخدام تصريح "تموين طارئ".

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