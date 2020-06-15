شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح: «السعودية ستبقى ذات خطاب إعلامي متزن وقدوة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشادت الكاتبة هيلة المشوح بالإعلام السعودي والمحتوى الذي يقدمه، مؤكدة على أنه سيبقى قدوة.
وقالت "المشوح" عبر حسابها على "تويتر" : اقولها وكلي ثقة .. السعودية كانت وستبقى ذات خطاب إعلامي متزن ، وقدوة للكل في حكمتها وصبرها وتأنيها وذات قوة في اتخاذ القرار وقيادتها لدول وحكومات".
وتابعت : "ويجب أن نكون (نحن) بذات القدر من المسؤولية والاتزان لنصبح عنوان ناصعاً لهذا الوطن لا بقعة سوداء في صفحته البيضاء"
كانت هذه تفاصيل خبر هيلة المشوح: «السعودية ستبقى ذات خطاب إعلامي متزن وقدوة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.