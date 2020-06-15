شكرا لمتابعة خبر عن هيلة المشوح: «السعودية ستبقى ذات خطاب إعلامي متزن وقدوة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشادت الكاتبة هيلة المشوح بالإعلام السعودي والمحتوى الذي يقدمه، مؤكدة على أنه سيبقى قدوة.

وقالت "المشوح" عبر حسابها على "تويتر" : اقولها وكلي ثقة .. السعودية كانت وستبقى ذات خطاب إعلامي متزن ، وقدوة للكل في حكمتها وصبرها وتأنيها وذات قوة في اتخاذ القرار وقيادتها لدول وحكومات".

وتابعت : "ويجب أن نكون (نحن) بذات القدر من المسؤولية والاتزان لنصبح عنوان ناصعاً لهذا الوطن لا بقعة سوداء في صفحته البيضاء"