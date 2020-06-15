شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مؤثرة حول وفاة الخويطر في حادث الطائرة السعودية قبل 40 عاما (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث الطيار ريان الخويطر نجل الكابتن محمد الخويطر عن ذكرى حادث الطائرة السعودية قبل 40 عاماً التي راح ضحيتها والده. تحدث الطيار ريان الخويطر نجل الكابتن محمد الخويطر عن ذكرى حادث الطائرة السعودية قبل 40 عاماً التي راح ضحيتها والده. وقال الخويطر حلال اتصال هاتفي في برنامج الراصد:" كان عمري 3 سنوات كنت أسمع عن والدي منذ صغري وعن شجاعته وتفانيه في العمل ". وأضاف الخويطر:" يبدو أن العملية وراثية وكان عندي حب وشغف ومشاعري في الإقلاع الأول ولما أحس بفقدان الوالد بحكم صغر سني ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مؤثرة حول وفاة الخويطر في حادث الطائرة السعودية قبل 40 عاما (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.