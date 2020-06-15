شكرا لمتابعة خبر عن 4 خدمات من وزارة الصحة عند الشعور بأعراض كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، خدماتها التي يُمكن الاستعانة بها عند الشعور بأعراض كورونا، مثل " كحة، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة " .
ووفرت الوزارة، الاختبار الذاتي عن طريق موقع وزارة الصحة أو تطبيق موعد من خلال الدخول إلى قائمة التطبيق الرئيسية والإجابة عن أسئلة التشخيص الذاتي قبل طمأنتك وتوجيهك.
كما وفرت خدمة الاتصال بمركز 937 الذي يعمل على مدار الساعة ووصف الأعراض التي تشعر بها، قبل طمأنتك وتوجيهك لاتخاذ اللازم، وكذلك التوجه إلى عيادات تطمن التي تعمل على مدار من الساعة وطوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، وذلك دون الحاجة إلى موعد مسبق.
بالإضافة إلى حجز موعد لإجراء فحص كورونا عبر تطبيق صحتي والتوجه في الوقت المحدد إلى موقع الفحص ضمن المواقع التي تقدم مبادرة الفحص الموسع في جميع مناطق المملكة.
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