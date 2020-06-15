شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة إصابة فريق برنامج «الراصد» بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج "الراصد" اليوم الأحد، عن قصة إصابة فريق البرنامج بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن أحد الأشخاص في فريق الإعداد بعث لهم رسالة صوته بإيجابية المسحة التي أُخذت منه وإصابته بالفيروس.

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وأشار المُصاب، إلى أن ما حدث كان مكتوب وكان قلقًا على أهله وعلى الزملاء في القناة، مضيفًا أن الفيروس كان تأثيره ضعيف عليه.

وأفاد بأنه ذهب إلى الفندق احتياطًا، وقضى 13 يومًا في الغرفة، ثم ظل في البيت أسبوع تقريبًا.

وأوضح التقرير، أن كل فريق الراصد في منزلهم، ولن يعودوا إلى العمل بدون إجراء مسحة وإعطاء نتيجتها للمسؤولين في القناة.