شكرا لمتابعة خبر عن قصة الفتاة التي رفض والدها إضافتها في سجل الأسرة منذ 16 عاما بجازان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):روت الفتاة آمنة يحيي التي رفض والدها إضافتها في سجل الأسرة منذ 16 عاما في جازان، قائلة إنها من أم صومالية وأب سعودي.
وأضافت آمنة خلال حوارها في قناة الإخبارية:" تركنا والدي وخلفنا في ظروف قاسية وجعلنا نعيش اليتم وهو علي قيد الحياة منذ 16 سنة ".
ولفتت آمنة:" نحن مجهولين الهوية وأتعامل معاملة في وطني كأني مجهولة واليوم بالتحديد تعاطفوا معي جدا من خلال تغريداتي وأشكر محمد العمري ".
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