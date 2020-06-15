شكرا لمتابعة خبر عن قصة الفتاة التي رفض والدها إضافتها في سجل الأسرة منذ 16 عاما بجازان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روت الفتاة آمنة يحيي التي رفض والدها إضافتها في سجل الأسرة منذ 16 عاما في جازان، قائلة إنها من أم صومالية وأب سعودي.

وأضافت آمنة خلال حوارها في قناة الإخبارية:" تركنا والدي وخلفنا في ظروف قاسية وجعلنا نعيش اليتم وهو علي قيد الحياة منذ 16 سنة ".

ولفتت آمنة:" نحن مجهولين الهوية وأتعامل معاملة في وطني كأني مجهولة واليوم بالتحديد تعاطفوا معي جدا من خلال تغريداتي وأشكر محمد العمري ".