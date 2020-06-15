شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة افتراءات «نيتفليكس» على المعتقل خالد الدوسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المحامي سعود بن متعب بن قويد، المكلف بمتابعة ملف المعتقل خالد الدوسري، حقيقة الافتراءات التي أعلن عنها موقع "نيتفليكس " ضد المعتقل خالد الدوسري.

ونشر "نيتفليكس" ، مقطع فيديو بعنوان " محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروّع بأمريكا "، لكنه ذكر أنه كان متخصص في الإدارة عند القبض عليه.

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وقال المحامي ابن قويد، إنه حصل على وثيقة تنفي صحة ما نشره الموقع، وهي رسالة رسمية من إيميل جامعة "ساوث بلاينز" في الثامن من يونيو 2020، وتعتبر مستندًا قانونيًّا، يثبت أن تخصص المعتقل هندسة كيميائية عند القبض عليه.

https://www.slaati.com/2020/6/13/p1672835.html