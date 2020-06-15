شكرا لمتابعة خبر عن الهزاني يتحدث عن تطبيق البروتوكولات الصحية لضمان حماية العاملين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق البروتوكولات الصحية لضمان حماية العاملين في القطاع العام والخاص.

وأضاف الهزاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" الدليل الإجرائي في مقرات العمل والوزارة رفعت مستوى الوعي في عدد من المنشات في مقرات العمل للتأكد من التزام المنشآت عبر موقع الوزارة، والتطبيقات في الجولات ".

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وأشار الهزاني:" الوازارت في عدد من الجهات الحكومية تقوم بحولات تقتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والأدوات المتعلقة بالتعقيم ".

وأوضح الهزاني:" الوزارة قامت ب750 جولة علي مختلف المنشآت و650 منشأة تتبع الإرشادات "، مؤكدا على التزام الموظفين بالبرنامج الخاص برفع مستوي الوعي ".