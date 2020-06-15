شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تُباشر حالة الفتاة "آمنة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن مباشرتها حالة الفتاة "آمنة" حيث تم التواصل مع إمارة جازان لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها وتجاه والدها.

وكان الفتاة (19 سنة)، قد غردت بأنها لا تستطيع استخراج هوية وطنية بسبب رفض والدها من 16 عامًا، كما رفض تسجيلهم كتابعين له في سجل الأسرة.

وأكدت أن هذا الأمر ترتب عليه الكثير من العقبات منها عدم القدرة على الحصول على حقوقهم في التعليم والعلاج.