بالصور.. سقوط مواطن في بئر زراعية بالباحة.. والدفاع المدني يتدخل

فرق الهلال الأحمر نقلته للمستشفى
تلقى مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، بلاغًا عن سقوط شخص داخل بئر بوادي الأحسبة، ودفع بفرقة الإنقاذ المائي وغيرها للموقع.
ووفق بيان الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تبين بوصول فرق الإنقاذ للموقع، أن مواطنًا يبلغ من العمر 47 عامًا، سقط داخل بئر زراعية بعمق 25 مترًا وارتفاع المياه فيه 10 أمتار، فيما تم إخراجه من قبل فرقة الإنقاذ ونقله لمستشفى المخواة عبر فرق الهلال الأحمر، واتضح إصابته بكسر في عظم اليد اليسرى ورضوض في ساق رجله اليسرى وأسفل الظهر.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء النزول في مثل هذه المواقع، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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