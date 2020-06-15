بالصور.. «الهلال الأحمر» بالمدينة يطلق حملة للتبرع بالدم بمشاركة قياداته

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم، بمناسبة «اليوم العالمي للتبرع بالدم»، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة.

وشارك في الحملة عموم المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع جمعية «دمي». ومن المقرر استمرار الحملة لمدة أسبوعين بمقر التطوع الإسعافي بالساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف.

وقد بادر بالتبرع بالدم، كل من مدير عام فرع «الهلال الأحمر» بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني وقيادات الهيئة بالمنطقة، بحضور مدير بنوك الدم بالمنطقة، فايز بن حضرم السهلي؛ دعما للحملة.

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