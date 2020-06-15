بالصور.. ضبط وإتلاف 90 حبة دجاج مجهول المصدر في النكاسة

قال رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، إن الفرق الرقابية، تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة من ضبط 90 حبة دجاج مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي لسوء النقل والتخزين داخل مركبة نقل غير مخصصة لذلك في النكاسة.

وأكد وقاد أنه تم إتلاف الكمية كاملة وحجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليها.

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مشيرا إلى أن الأمانة أكدت أن الفرق الرقابية تعمل بشكل مكثف بهدف منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح الأوضاع المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وفي حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

فيما تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية وأماكن حفظ وتداول المواد الغذائية يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

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