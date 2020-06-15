أخبار السعودية في 24 ساعة.. انخفاض حالات كورونا الحرجة.. وتفاصيل 6 تعديلات على نظام الخدمة المدنية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، فيما أطاحت قوات الأمن بعدد من المطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة، وإلى التفاصيل:

أمر ملكي بتسمية 7 أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة.. وانخفاض الحالات الحرجة إلى 12خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 4233 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 1735 حالة، تلتها جدة بـ 352 حالة ثم مكة المكرمة بـ314 حالة.

متحدث الصحة يكشف أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة بمناطق المملكة

قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، مؤكدًا أن الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.

تعرف على ضوابط حظر العمل في الشمس.. والفئات المستثناة

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن هذا القرار يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص، وعلى صاحب العمل مراعاة ما نص عليه القرار عن تنظيم ساعات العمل، واستثنت من هذا القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أشعة الشمس.

شرطة القصيم تُطيح بـ6 مطلوبين للجهات الأمنية وتُحيلهم إلى النيابة العامة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ أن قوات الأمن تمكنت من الإطاحة بـ6 مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة تفحيط وارتكاب حوادث سير.

الإطاحة بمقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل

Advertisements

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، إن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر)، قام بإشعال النار بعدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، لإحالته إلى النيابة العامة .

القبض على تشكيل عصابي من خمسة وافدين سطوا على مستودع عطورات بحي السلي

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، إن قوات شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد قيامه بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة.

تفاصيل 6 تعديلات جديدة طرأت على نظام الخدمة المدنية

طرأ عدد من التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية والتي أقرها- مؤخرا- مجلس الوزراء؛ حيث شملت التعديلات المواد ١٧ و20 و٢٢ و٢٩ و٣٥ و٣.

احتجزت بالمصعد لأكثر من نصف ساعة.. سيدة تُطالب «تعليم الجوف» بالتعويض

نجحت فرق الدفاع المدني، بمدينة سكاكا، من فك احتجاز سيدة داخل مصعد بأحد المباني التابعة لتعليم الجوف صباح اليوم، فيما تقدمت المواطنة بطلب رسمي لمحاسبة المقصرين في ذلك كون المبنى حكوميًا ويفتقر لأدنى أدوات السلامة على حد قولها، كما طالبت بالتعويض لما لحقها من أذى نفسي وحسي.

«غرفة الرياض» تناقش الاستفادة من التحول الرقمي في تخفيف آثار «كورونا المستجد»

استعرضت «غرفة الرياض» خلال لقاءً افتراضيًّا، عقدته بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، لمناقشة سبل الاستفادة من التحول الرقمي في تخفيف الآثار الناتجة عن جائحة «كورونا المستجد» على القطاعات، حزمة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان سير الحياة بشكلها الطبيعي في المملكة، ومنها دور الوزارة في تعزيز مبادرة «الحكومة الإلكترونية» وتوجهاتها مع العمل والتعليم عن بُعد.

طقس الإثنين.. استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبةً بحبات البرَد على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لغد الاثنين؛ لافتةً إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على 4 مناطق هي مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة) وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة».

اقرأ أيضًا :