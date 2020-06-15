بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية.. «الشورى» يحسم غدًا سلم رواتب القطاع الخاص

مقدم التوصية تمنى إسعاد جميع العاملين
قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، إن المجلس يناقش، غدًا الاثنين، توصيته الخاصة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.
وقال «بن جمعة» عبر حسابه الرسمي على «تويتر» اليوم الأحد: «غدًا موعد التصويت على توصيتي (على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة).. أتمنى إسعاد جميع العاملين الآن ومستقبلًا».
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