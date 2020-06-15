تظهر بعد أسبوع جنوب شرق المملكة لمدة ساعتين و20 دقيقة
أوضح الراصد الفلكي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، أنه لم يتبق سوى أسبوع على مرور المملكة بواحدة من أندر الظواهر الفلكية؛ حيث ستشهد الشمس كسوفًا حلقيًّا يوم الأحد المقبل.
وخلال مقطع فيديو، قال الزعاق: «إن هذا الكسوف مميز؛ حيث إن كسوف الشمس ينقسم إلى ثلاثة أنواع، فمنه الحلقي والجزئي والكامل. ويعد الحلقي أميزها على الإطلاق»، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم ستشهد في 21 يونيو الجاري كسوفًا جزئيًّا، إلا أن جنوب باكستان وسلطنة عمان وجنوب شرق السعودية ستراه حلقيًّا من الساعة السابعة و20 دقيقة حتى التاسعة و40 دقيقة صباحًا.
وأكد الزعاق أن أعلى نسبة من هذا الكسوف ستكون ناحية شرورة؛ حيث ستظهر نسبة 97% من قرص الشمس، وأقلها على حائل، بما نسبته 56%، وعل جازان 86% وعل مكة 76%.
وشدد الزعاق، على أن هذا الكسوف من الكسوفات النادرة؛ لأنه لن يتكرر على هذه المنطقة إلا بعد 86 عامًا، ولن يتكرر مع المنقلب الصيفي إلا بعد 300 سنة، ولهذا فإنه يعد من الكسوفات النادرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر إلا كل 86 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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