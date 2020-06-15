شاهد.. شرطة مكة تضبط مخالفي لائحة التجمعات وغير الملتزمين بارتداء الكمامة

خلال حملات رقابية على الأسواق والمنشآت لمتابعة تنفيذ احترازات «كورونا»

تابعت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا المستجد». وشنت الشرطة حملات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف. اقرأ أيضًا: 4 تطبيقات ساهمت في احتواء فيروس كورونا بالمملكة.. تعرف عليها

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