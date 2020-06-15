عمرها 14 عامًا.. صورة تاريخية للملك سلمان وهو يتبرع بالدم

نشرت «دارة الملك عبدالعزيز» صورة تاريخية نادرة توثق تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك)، انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (اليوم العالمي للتبرع بالدم) الذي يحل اليوم.

وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ظهر الملك وهو يتبرع بالدم، منذ 14 عامًا (عام 1427هـ/2006 م)، وبيَّنت أن مصدر الصورة مركز أرشيف الصور والأفلام التاريخية.

وفي السياق نفسه، نظمت وزارة الصحة، اليوم حملة للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو 2020م.

وبينت الوزارة أن التبرع بالدم يعتبر عملًا إنسانيًّا نبيلًا؛ حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق «موعد»، واختيار أقرب منشأة لهم. وفي الوقت الذي يرغبون فيه، مؤكدةً أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

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يذكر أن الصحة نجحت خلال فترة جائحة كورونا في الحفاظ على وفرة المخزون في بنوك الدم؛ حيث بلغ عدد المتبرعين خلال فترة الحجر من 27/7/1441 إلى 8/10/1441هـ نحو50 ألف متبرع ومتبرعة في جميع المناطق الصحية.

وجاء هذا العدد من المتبرعين نتيجة إقامة عدة حملات تبرع بالدم في المناطق الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية في ظل هذه الجائحة، وبشعارات تخدم الوقاية، منها (تبرع بلا تجمع)، وحملة (خليك حنا نجيك)؛ حيث كان لها أثر كبير في تعزيز كفاءة المخزون.

وتأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود وزارة الصحة، وسعيًا منها إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على السواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم، ومتبرعين دائمين وليصبحوا مصدرًا لأكسير الحياة للمرضى وعونًا وعطاءً للمحتاجين لقطرة من دم.

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