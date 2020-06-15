أزمة جديدة .. عصابات الدخان تجفف الأسوق

لم تكد تنتهي أزمة الدخان المغشوش وما واكبها من تحركات رسمية وردود فعل، حتى أطلت أزمة تجفيف السوق من الدخان إلى الواجهة مجددا، إذ شهد كثير من المناطق -أمس- عدم توافره في نقاط البيع بحجة عدم وصوله، في حين طالت التهم عصابات من جنسيات متعددة احترفت تجفيف السوق، وتكديس الكميات حتى مطلع الشهر المقبل، والذي يتزامن مع البدء في تطبيق الضريبة الجديدة والمحددة بـ15% لتحقيق أرباح أكثر. أزمة الدخان نقاط بيع تدعي عدم وصوله من الموزع اتهام عصابات احترفت التلاعب في السوق تحقيق أرباح أكثر هو هدف وقف البيع مؤقتا



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