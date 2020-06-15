800 ألف زهرة تزين عسير

ساحات وميادين
كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، زيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو 557 ألف م2 وتقليم 2,900 شجرة، وتهذيب أكثر من 285 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 100 ألف م2 في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق والساحات والميادين.
غطاء نباتي
أكد الحميدي أن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأنهت أمانة منطقة عسير زراعة أكثر من 602 من أشجار الجاكرندا وفيكس وبوهينيا وبونسيانا في مختلف طرقات وميادين مدينة أبها، من إجمالي المستهدف لهذا العام وهو 15 ألف شجرة، لتعزيز وفرة الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار لما لها من أثر جمالي على المنطقة بالإضافة إلى أهميتها كمصدراً للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمدينة.
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