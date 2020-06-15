أمانة الشرقية تبدأ في تجربة زراعة شجر الجاكراندا

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في زراعة شجرة الجاكراندا للمرة الأولى في خطتها السنوية في زراعة الأشجار والزهور في المنطقة الشرقية، بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي في المنطقة، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه للمرة الأولى تقوم الأمانة بتجربة زراعة شجرة الجاكراندا، بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي من خلال هذه الأشجار، لما لها من أثر جمالي على المنطقة، بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة.

أشجار مختارة

أوضح الصفيان أن أشجار الجاكراندا التي تمت زراعتها كانت مختارة بما يتوافق مع البيئة المحلية دائمة الخضرة، خصوصاً أنها لا تحتاج سوى لكميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني.

إضافة إلى أنه تم عمل محسنات للتربة لمعرفة هل ستنجح زراعتها في المنطقة الشرقية أم لا، ولهذا تم زراعة العينة في مبنى الأمانة مع مراقبتها باستمرار، لافتاً إلى أن هذا النوع من الأشجار غير مضر بالبيئة ولا يستهلك كميات كبيرة من المياه.

عمليات التشجير

قال الصفيان إن عمليات التشجير التي تقوم بها الأمانة تعمل على تخفيف بعض الآثار السلبية مثل التصحر، وبالتالي من شأنها أن تجعل المدن أكثر مرونة لمثل هذه التغييرات، بما يجعلها أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والبيئية، مبيناً أن أمانة المنطقة الشرقية تسعى إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة حصة الفرد منها وتحسين المشهد الحضري.

المرحلة الأولى

أبان الصفيان أن الأمانة قامت كمرحلة أولى بزراعتها داخل المنطقة الخضراء بمبنى الأمانة الرئيس بالدمام، لقياس مدى نجاح هذه التجربة وتقييم مدى إمكانية زراعة الشوارع والميادين والطرقات بهذا النوع من الأشجار.

تناسب الطقس

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وقال المشرف العام على لجان التطوع بمبادرة تشجير مدن حاضرة الدمام الأستاذ سالم صليم أن أشجار «الجاكراندا» لها ظل وزينة ولها زهور بنفسجة اللون تعطي منظراً جمالياً خلاباً ومناسبة لزراعتها في الشوارع والحدائق والمنازل، وأول ظهورها بالمملكة في مدينة أبها لأنها تتناسب مع الطقس المعتدل والبارد ومنها لفتت أنظار الناس. فبعد نجاح زراعتها في مدينة أبها فإن نجاحها مؤكد في كل المدن الباردة في محافظة الطائف وجنوب المملكة.

أزهار متوسط

أضاف أن زراعة شجرة الجاكراندا نجحت مؤخراً في الجبيل الصناعية وأزهرت بشكل متوسط ولكن ليس كإزهارها في أبها، ويبقى أن ننتظر ونترقب هل ستصمد كشجرة أمام درجات الطقس العالية للأشهر الثلاثة القادمة أم لا. وأن نجاحها في الجبيل الصناعية عززه ريها بالمياه المعالجة وهي منعدمة الملوحة، وهذا ما لا يتوفر في شبكات الري في بقية المدن والتي غالباً تغذيها الآبار الجوفية.

أهداف زراعة الجاكرندا:

تعزيز وتنويع الغطاء النباتي

أثر جمالي على المنطقة

مصدر للأكسجين

عامل جذب سياحي