5292 جلسة تقاض و616 قرارا بسجن مخالفي نظام الجمارك

في الوقت الذي أعلنت الجمارك السعودية أن اللجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية، استأنفت من الأحد 7 يونيو عقد جلسات التقاضي عبر الاتصال المرئي، كشفت بيانات صادرة عنها أن إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان الجمركية خلال 4 أشهر من 1441، نحو 5292 قضية، فيما أصدرت 616 قرارا بسجن مخالفين لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي

سجن وتهريب

عقدت اللجان 3564 جلسة خلال الأشهر الـ4 «ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة»، وصدر عنها 3300 قرار، ووفقا للبيانات ورد إلى اللجان خلال ربيع الأول 1248 قضية، وعقدت اللجان 979 جلسة، وتم إصدار 82 قرارا بالسجن. أما ربيع الآخر، ورد إلى اللجان 2408 قضايا عقدت خلالها 790 جلسة، وأصدرت 187 قرارا بالسجن للمخالفين لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، كما صدر عنها 1090 قرارا لقضايا التهريب الجمركي، فيما ورد إلى اللجان خلال جمادى الأولى 588 قضية، وعقدت 901 جلسة، وأصدرت 173 قرارا بالسجن، كما صدر عنها 1147 قرارا لقضايا التهريب الجمركي، وفي جمادى الآخرة وردت إلى اللجان 1048 قضية عقدت خلالها 894 جلسة، وأصدرت 174 قرارا بالسجن، كما صدر عنها 1063 قرارا لقضايا التهريب الجمركي.

تنوع القضايا

حسب البيانات، تنوعت قضايا التهريب الجمركي الصادر بشأنها القرارات، بين «قضايا تصرف في بضاعة بعد التعهد بعدم التصرف، وقضايا تهريب الدخان، وقضايا غش تجاري، وقضايا تهريب معسل، و70 قضية تهرّب ضريبي، وقضايا تهريب الألعاب النارية».

وأكدت الجمارك أن استئناف عقد الجلسات عن بُعد يأتي تيسيرا لإجراءات التقاضي، وتسريع البت في القضايا باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال هذه المرحلة.

جرائم التهريب

أوضحت الجمارك في هذا الشأن، أنه ستتم جدولة الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونيا، إضافة إلى المصادقة على محضر ضبط الجلسة، وتسليم المتقاضين نسخة من القرار الصادر إلكترونيا.

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وتستند اللجان الجمركية في تنظيم أداء مهامها إلى قواعد العمل المتضمنة إجراءات رفع الدعاوى وقيدها، وتبليغ أطرافها والإثبات، والاستعانة بالخبرة، ونظر الدعاوى وإصدار القرارات والاستئناف عليها وقطعيتها وتنفيذها.

كما تختص اللجان الجمركية الابتدائية بالنظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر أيضا في الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم، فيما تختص اللجان الجمركية الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المحكوم عليهم من قِبل اللجان الجمركية الابتدائية، أو الاعتراضات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

إحصاءات اللجان الجمركية خلال 2020

5292 قضية

3564 جلسة

616 قرارا بسجن مخالفين لنظام الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي

2210 قرارات لأنواع قضايا التهريب الجمركي