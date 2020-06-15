رافعة شوكية تتحدى التعليم الرقمي

في الوقت الذي انتظر فيه منسوبو التعليم من طلاب وهيئات تعليمية وإدارية عام 2020 ليتم التحول للتعليم الرقمي، أقدمت الوزارة على توزيع المقررات الورقية استعداداً لبدء العام الدراسي 1442، من خلال صورة لرافعة شوكية تحمل أطنانا من الورق والكتب المدرسية.

وكانت وزارة التعليم وقعت في وقت سابق من عام 2017 مع إحدى شركات تطوير التقنيات مشروع التحول نحو التعليم الرقمي، وتم تخصيص مليار و600 مليون ريال لجميع مراحل المشروع خلال ثلاث السنوات اللاحقة، وقال الوزير في حينها الدكتور محمد العيسى إنه سيتم تطبيق المشروع على 150 مدرسة في مرحلته الأولى و1500 مدرسة في السنة الثانية، وعلى جميع مدارس المملكة في السنة الثالثة، وهي عام 2020 الذي توقع فيها توقف طباعة الكتب والمقررات الدراسية.

«دوت الخليج» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري منذ أسبوع من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك إلا أنها لم تتلق أي رد.