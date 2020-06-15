وكانت وزارة التعليم وقعت في وقت سابق من عام 2017 مع إحدى شركات تطوير التقنيات مشروع التحول نحو التعليم الرقمي، وتم تخصيص مليار و600 مليون ريال لجميع مراحل المشروع خلال ثلاث السنوات اللاحقة، وقال الوزير في حينها الدكتور محمد العيسى إنه سيتم تطبيق المشروع على 150 مدرسة في مرحلته الأولى و1500 مدرسة في السنة الثانية، وعلى جميع مدارس المملكة في السنة الثالثة، وهي عام 2020 الذي توقع فيها توقف طباعة الكتب والمقررات الدراسية.
«دوت الخليج» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري منذ أسبوع من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك إلا أنها لم تتلق أي رد.
كانت هذه تفاصيل خبر رافعة شوكية تتحدى التعليم الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.