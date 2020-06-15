13 مليون رحلة مدرسية تنقل 1.2 مليون طالب وطالبة

كثّفت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع

لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي - جهودها خلال العام الدراسي المنصرم

للارتقاء بقطاع النقل المدرسي وتجويد خدماته بهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة والوصول لأقصى مستويات الراحة والأمان للطلاب والطالبات المستفيدين أثناء رحلاتهم المدرسية، ليكون القطاع رافداً ومسانداً مهماً في تكامل العملية التعليمية وتحقيق استدامتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة في تنمية قطاع التعليم بجميع مجالاته.

التنفيذية1441هـ،

حجم الطلب

نجحت وزارة التعليم عبر شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، بتوسيع خدمات النقل المدرسي وتطوير أدائها بشكل متميز في كافة مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة، لا سيما بعد تطبيق الشركة منذ تأسيسها عام 1433هـ، معايير عالمية ذات كفاءة وفاعلية عالية في توفير عوامل الأمن والسلامة والراحة للطلاب والطالبات، مما ضاعف وزاد حجم الطلب على هذه الخدمات من قبل أولياء الأمور، خاصة في السنوات الأخيرة، حتى وصل عدد المستفيدين خلال العام الدراسي 1441هـ، إلى أكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، يتم نقلهم عبر أسطول ضخم يضم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، وينفّذ يومياً ما يفوق 50 ألف رحلة، يُغطي بها 18 ألف مدرسة.

يضاف إلى ذلك توفير الخدمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، فقدّمت خدمة النقل المدرسي لنحو 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، عبر أكثر من 3800 حافلة ومركبة، تنفّذ يومياً 7600 رحلة مدرسية، وتخدم 2000 مدرسة من جميع مناطق المملكة.

تخفيف الازدحام

نفّذ أسطول النقل المدرسي أكثر من 13 مليون رحلة مدرسية خلال العام الدراسي الماضي، قاطعاً بذلك نحو 570 مليون كم في سبيل إيصال الطلاب والطالبات يومياً إلى مدارسهم متخذًا شعار "نوصلهم لأحلامهم"، مما أسهم في تخفيف الازدحام عبر إزاحة 360 مليون رحلة لمركبات أولياء الأمور عن الطرق المرورية خلال العام الدراسي، موفرًّا أكثر من 6 ملايين لتر من الوقود.

تأتي هذه الأرقام بعد توقيع الشركة بداية العام الدراسي 1441هـ، 24 عقداً مع 8 من المتعهدين ما بين شركات ومستثمرين، لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي في جميع مناطق المملكة لمدة 4 أعوام متتالية، بدءا من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ، بحيث تشمل توفير الخدمة لـ1,2 مليون طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة، وتصنيع أكثر من 3100 حافلة جديدة مجهزة بأعلى مواصفات الأمن والسلامة، دخلت الخدمة لتدعم أسطول النقل المدرسي المتواجد على الأرض بأحدث تقنيات الأمن والسلامة.

معايير واضحة

اشتملت العقود الموقّعة شروطاً ومواصفات بمعايير عالية تضمّنت التزام المتعهدين بحداثة الحافلات، وتوفير السائقين المدربين على "القيادة الآمنة" وتعزيز آلية اختيارهم، حيث جرى تدريب أكثر من 20 ألف سائق حافلة، إضافة إلى تأمين كافة المعدات والأنظمة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة النقل المدرسي على الوجه الأكمل طوال العام الدراسي. ولأن الشركة حريصة كل الحرص على سلامة الطلاب والطالبات وأمنهم خلال رحلاتهم المدرسية، استحدثت وبتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إدارة خاصة بـ"الأمن والسلامة"، بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل المدرسي وتعزيز إجراءاتها وربطها بمعايير واضحة ودقيقة، ورسم السياسات والتشريعات الداعمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

فحص وصيانة

في إطار الأمن والسلامة، ولضمان جودة خدمة النقل المدرسي، عملت الشركة أيضاً خلال العام الدراسي 1441هـ على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، حيث جرى في هذا الصدد تدريب 211 مراقبا ميدانيا على ضبط مستويات الأمن والسلامة في الخدمة، وقاموا بإجراء 50 ألف زيارة ميدانية للمدارس، إذ بلغ عدد الحافلات المفحوصة أكثر من 22 ألف حافلة.

التحول الرقمي

ركزت الشركة جهودها على تطوير البنية التقنية التي تساعد على إحكام المراقبة والمتابعة والرصد اللحظي، ومن ذلك بناء إستراتيجية تقنية "super" لدعم التحول الرقمي في قطاع النقل التعليمي، وإطلاق نظام المراقبة الآلية للحافلات والمركبات الذي يتيح التتبع المباشر لأكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، بالإضافة إلى بناء الشركة قاعدة بيانات وإحداثيات أكثر من 30 ألف مدرسة بالمملكة، وتوفير عدد من المنتجات التقنية الأخرى مثل: تطبيق "المراقب" للتأكد من حالة الحافلات والتحقق من التزامها بالشروط المطلوبة، ونظام تخطيط البيانات التشغيلية.

حملات وفعاليات

عملت الشركة بالشراكة مع وزارة التعليم على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة في خدمة النقل المدرسي عبر نظام "نور" الوزاري، كما وفرت الشركة 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، تم من خلالها استقبال وإنجاز أكثر من 130 ألفا من العمليات، إضافة إلى التواصل مع المستفيدين لأكثر من 1876 ساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كما حرصت الشركة وبالتعاون والتكامل مع إدارات التعليم على تبني أنشطة وحملات وفعاليات توعوية حول أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة عند الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، مثل تنظيم قافلة "رحلة السلامة" التي تنقّلت بين 5 مناطق وزارات عددا من المدارس فيها، حيث تضمّنت القافلة أركانًا تثقيفية وترفيهية.

النقل المدرسي بالأرقام

1.2 مليون طالب وطالبة

25 ألف حافلة ومركبة

3100 حافلة جديدة

50 ألف رحلة

18 ألف مدرسة

30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة

3800 حافلة ومركبة

7600 رحلة مدرسية يوميا

2000 مدرسة من جميع مناطق المملكة

24 عقدا

8 متعهدين ما بين شركات ومستثمرين