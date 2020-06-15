جازان تودع الصيف والسموم الحارة وتستقبل الغبار والرطوبة

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

توقع خبير الأرصاد الجوية علي مشهور، أن تستقبل أجواء جازان الأيام المقبلة موسم الغبرة، حيث يبدأ خلال الفترة ما بين 19- 22 يونيو، وفي بعض الأعوام تتقدم أو تتأخر إلى بداية يوليو، وتنتهي مع نهاية الثلث الأول من أغسطس.

وقال مشهور في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يتوقع أن يصادف هبوب الغبرة الفعلي مع بداية شهر ذو القعدة لهذا العام 1441 هجرية، وتستمر إلى بداية الثلث الأخير من شهر ذي الحجة 1441 هجرية، موضحًا أن أسباب نشاط موسم الغبرة تكمن في أنه ضعيف الضخ الرطوبي مما يقلل من ظهور السحب الماطرة، ويشهد انخفاض قيم الضغط السطحي على جنوب البحر الأحمر ومناطق جنوب غرب المملكة مما يساعد في نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار.

كما يشهد تحرك الكتلة الغبارية الكثيفة من شرق السودان عابرة فوق مياه البحر الأحمر على هيئة عوالق غبارية باتجاه سواحل وتهامة مناطق جنوب غرب المملكة، بحسب مشهور.

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وأضاف خبير الأرصاد أن هذه العوامل خلال موسم الغبرة تساعد في تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أو شبه انعدامها وخاصة على طول سواحل وتهامة مناطق جنوب غرب المملكة من الليث شمالًا إلى جازان جنوبًا وشرقًا باتجاه السفوح الغربية لمرتفعات جبال السروات.

ولفت مشهور إلى أنه يمكن لموسم الغبرة أن ينقسم إلى قسمين الأول، تكون بداية الغبرة الموسمية جافة؛ لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري إفريقيا وتكون خلال الفترة ما بين يونيو حتى نهاية الثلث الثاني من يوليو تقل معها نسب الرطوبة وأيضًا تقل فرص الأمطار.

والثاني، أن تكون الغبرة محملة بالرطوبة لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة وتكون خلال الفترة من الثلث الأخير من يوليو إلى شهر أغسطس وهي بداية موسم أمطار الخريف الفعلي ومعه تزداد نسب الرطوبة.

وختم مشهور بقوله: بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة والتي تسبق بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا مع جريان للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية منطقة جازان.

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