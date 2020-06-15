السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم كمية من المعدات الطبية مقدمة من المغرب



نواكشوط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم، كمية من المعدات الطبية مقدمة من المغرب للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس

وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو حامد خلال إشرافه على تسلم هذه المعدات التي وصلت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرتين، أنها جاءت في وقتها المناسب، وستساهم في تعزيز الجهود الطبية الموريتانية لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره .

وتتضمن هذه المعدات الطبية مستلزمات طبية وأدوية و وسائل لحماية الطواقم الطبية من كمامات وملابس وأدوات تعقيم.

// انتهى //

02:52ت م

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نواكشوط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، كمية من المعدات الطبية مقدمة من المغرب للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو حامد خلال إشرافه على تسلم هذه المعدات التي وصلت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرتين، أنها جاءت في وقتها المناسب، وستساهم في تعزيز الجهود الطبية الموريتانية لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره .وتتضمن هذه المعدات الطبية مستلزمات طبية وأدوية و وسائل لحماية الطواقم الطبية من كمامات وملابس وأدوات تعقيم.// انتهى //02:52ت م0222

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