السعودية اليوم / فرنسا تسجل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا اليوم تسع حالات وفاة جديدة بفيروس

وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تراجع بواقع 28 شخصا ليصل إلى 10881 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869 .

ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءا من 1 يوليو.

// انتهى //

03:17ت م

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باريس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا اليوم تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات.وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تراجع بواقع 28 شخصا ليصل إلى 10881 كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869 .ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءا من 1 يوليو.// انتهى //03:17ت م0225

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