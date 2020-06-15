السعودية اليوم / أستراليا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى الخارج وترفع المزيد من قيود وباء كورونا



كانبيرا 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية عن حالة الطوارئ المتعلقة بالأمن البيولوجي البشري وبالتالي تمديد حظر سفر الأستراليين وحاملي تأشيرات الإقامة الدائمة إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 17 سبتمبر 2020م‏، موضحة أن هناك استثناءات قليلة وفي حالات محددة يمكن السماح فيها بالسفر إلى الخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيها ولايتا "نيو ساوث ويلز" و فيكتوريا عن رفع المزيد من قيود وباء

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 7320 إصابة تعافى منها 6838 شخصا وعدد الوفيات مازال مستقرا عند 102 حالة وفاة.

// انتهى //

03:09ت م

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كانبيرا 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية عن حالة الطوارئ المتعلقة بالأمن البيولوجي البشري وبالتالي تمديد حظر سفر الأستراليين وحاملي تأشيرات الإقامة الدائمة إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 17 سبتمبر 2020م‏، موضحة أن هناك استثناءات قليلة وفي حالات محددة يمكن السماح فيها بالسفر إلى الخارج.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيها ولايتا "نيو ساوث ويلز" و فيكتوريا عن رفع المزيد من قيود وباء كورونا بدءا من 1 يوليو القادم ولا سيما في الأماكن الداخلية مثل المقاهي والمطاعم ودور العبادة والسماح بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة بنسب معينة لا تتخطى ال 25%.ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 7320 إصابة تعافى منها 6838 شخصا وعدد الوفيات مازال مستقرا عند 102 حالة وفاة.// انتهى //03:09ت م0223

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