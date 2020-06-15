السعودية اليوم / ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح



الرباط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان اليوم.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية" إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل إزالة اضطراب على مستوى الإيقاع الأديني للقلب، بعد تسجيل عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد".

وأضاف البيان: "تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل ومكّنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

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