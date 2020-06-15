السعودية اليوم / إعادة تعيين التونسي سالم حامدي مديرًا السعودية اليومًا للهيئة العربية للطاقة الذرية



تونس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أعيد تعيين التونسي سالم حامدي اليوم، مديرًا عامًا للهيئة العربية للطاقة الذرية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء.

وتم إعادة تعيين حامدي لهذا المنصب خلال انعقاد الدورة العادية الـ 32 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، عن بعد برئاسة اليمن، حيث أعرب خلال كلمة له بالمناسبة، عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية لإعادة تجديد الثقة في شخصه.

والهيئة العربية للطاقة الذرية هي منظمة علمية عربية متخصصة تتخذ من تونس مقرًا لها وقد بدأت العمل الفعلي سنة 1989، وهي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي وتسعى أيضا إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال. كما تهتم الهيئة بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.

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