

نواكشوط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

سجلت موريتانيا اليوم 101 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر اليومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1783 إصابة و إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 332 حالة, والعدد الكلي للوفيات وصل إلى 87 حالة.

// انتهى //

23:28ت م

0214



نواكشوط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفيات, و 21 حالة شفاء.وأوضح المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر اليومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1783 إصابة و إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 332 حالة, والعدد الكلي للوفيات وصل إلى 87 حالة.// انتهى //23:28ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 101 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.