

القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 1618 حالة إصابة جديدة بيفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 44598 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1575 حالة وفاة, والعدد الكلي لحالات الشفاء وصل إلى 11931 حالة

// انتهى //

23:24ت م

0213



القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت مصر اليوم 1618 حالة إصابة جديدة بيفيروس كورونا و91 حالة وفاة، و 402 حالة شفاء.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 44598 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1575 حالة وفاة, والعدد الكلي لحالات الشفاء وصل إلى 11931 حالة// انتهى //23:24ت م0213

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1618 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.