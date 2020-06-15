السعودية اليوم / بلدية تثليث تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية



ظهران الجنوب 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة تثليث جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضحت البلدية أنها أغلقت 3 محلات مخالفة للشروط الصحية, وأتلفت 25 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.

// انتهى //

23:03ت م

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