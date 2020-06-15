السعودية اليوم / الرئيس الفرنسي يعلن عن المرحلة الثالثة لرفع تدابير الحجر الصحي العام



باريس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن المرحلة الثالثة للرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي العام، التي اشتملت على تخفيف القيود المفروضة على المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس.

وأشاد الرئيس ماكرون في كلمته بأول انتصار على

// انتهى //

23:00ت م

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باريس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن المرحلة الثالثة للرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي العام، التي اشتملت على تخفيف القيود المفروضة على المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس.وأشاد الرئيس ماكرون في كلمته بأول انتصار على فيروس كورونا المستجد في فرنسا، مشيراً إلى أن المعركة مع الوباء لم تنتهِ، معلناً كذلك وضع كامل الأراضي الفرنسية ضمن النطاق الأخضر باستثناء مايوت وغوايانا، وإلزامية إعادة فتح المدارس اعتباراً من الـ 22 من شهر يونيو الجاري.// انتهى //23:00ت م0211

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